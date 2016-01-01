При изготовлении кофейного напитка "Наша марка"на 7 частей кофе берут 6 частей цикория,5 частей желудей и 2 части каштанов.Сколько пачек напитка изготовлено,если каждая пачка весит 200гр,а кофе и цикория вместе израсходовали 26...
Математика
При изготовлении кофейного напитка "Наша марка"на 7 частей кофе берут 6 частей цикория,5 частей желудей и 2 части каштанов.Сколько пачек напитка изготовлено,если каждая пачка весит 200гр,а кофе и цикория вместе израсходовали 26 кг? Решите уравнением пожалуйста и с объяснением!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+6=13частей26/13=2кг одна часть2*5=10кг желудей2*2=4кг каштановтак как кофе и цикория вместе израсходовали 26 кг, то весь напиток26+10+4=40кг1кг=1000г40*1000=40000г40000/200=200 пачек напитка изготовленоОтвет-200 пачек напитка изготовлено
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