При изготовлении кофейного напитка "Наша марка"на 7 частей кофе берут 6 частей цикория,5 частей желудей и 2 части каштанов.Сколько пачек напитка изготовлено,если каждая пачка весит 200гр,а кофе и цикория вместе израсходовали 26...

Математика

При изготовлении кофейного напитка "Наша марка"на 7 частей кофе берут 6 частей цикория,5 частей желудей и 2 части каштанов.Сколько пачек напитка изготовлено,если каждая пачка весит 200гр,а кофе и цикория вместе израсходовали 26 кг? Решите уравнением пожалуйста и с объяснением!!!!!!!

Автор: Гость