Какие строки в Произведение В.А Жуковского говорят что звёзды и небо вечны

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В элегии "Море" Жуковский рассказывает о море,в котором отражается небо,о том,что тучи хотят отнять у моря НЕБО,то море бьется,воет,поднимает волны,рвет и терзает мглу,а когда та отступает,то море снова видит "...сладостный блеск возвращенных небес" и "..небом любуясь, дрожит за него."