Какие строки в Произведение В.А Жуковского говорят что звёзды и небо вечны
Литература
Какие строки в Произведение В.А Жуковского говорят что звёзды и небо вечны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В элегии "Море" Жуковский рассказывает о море,в котором отражается небо,о том,что тучи хотят отнять у моря НЕБО,то море бьется,воет,поднимает волны,рвет и терзает мглу,а когда та отступает,то море снова видит "...сладостный блеск возвращенных небес" и "..небом любуясь, дрожит за него."
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Даны числа:2560,124 168,1313,120,1 000 000,621,622,623,2032,2036,7188,15645 какие из них делаться на:а)4 б)8 в)5
Математика
Развернутый угол разделили на 5 равных частей в Сколько градусов содержит Каждый ??гол постройте один из них
Қазақ тiлi