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Y=5x^-5x+4 очень срочно,пожалуйста помогите
Алгебра
Y=5x^-5x+4 очень срочно,пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что за "^"? это уравнение???
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