Срочно, помогите решить. √5 (3√5 + 5√8)
Алгебра
Срочно, помогите решить. √5 (3√5 + 5√8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√5(√45+√200)=√225+√1000 наверное так
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