Напишите не большое сочинение по произведение "Горе от ума" на любую из этих тем: 1) Исполнители центральных ролей в спектаклях "Горе от ума". 2) Театральная энциклопедия о Грибоедовской комедии (обзор) 3) "Горе от ума" на ...

Литература

Напишите не большое сочинение по произведение "Горе от ума" на любую из этих тем: 1) Исполнители центральных ролей в спектаклях "Горе от ума". 2) Театральная энциклопедия о Грибоедовской комедии (обзор) 3) "Горе от ума" на киноэкране.

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