ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!?)))))))))) СРОЧНОООООООООООООООООООоооооо так как я не очень понимаю Русский язык!(
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!?)))))))))) СРОЧНОООООООООООООООООООоооооо так как я не очень понимаю Русский язык!(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твоя проблема что ты не понимаешь русский, и вот ответ: автор описывает осень; позолотчик, позолотой, золочёные(ответ на 2 вопрос); чем смогла тем помогла!
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