Подготовить интересные факты о Тихом океане, по одной из тем: "Особенности природы Тихого океана" или "Виды хозяйственной деятельности в Тихом океане"

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Тихий океан — самый большой и самый древний из всех океанов. Его площадь составляет 178,6 млн. |см2. Он может свободно вместить все материки и острова вместе взятые, поэтому его иногда называют Великим. Теплые воды океана способствуют работе кораллов, которых здесь множество. Вдоль восточных берегов Австралии протянулся Большой риф. Это самый крупный «хребет» , созданный организмами. Тихий океан самый глубокий. Средняя глубина его 3980 метров, а максимальная достигает 11022 м в Марианском желобе В настоящее время Тихий океан играет важную роль в жизни многих стран. Половина мирового улова рыбы приходится на эту акваторию, значительную его часть составляют различные моллюски, крабы, креветки, криль. В некоторых странах на морском дне выращивают моллюсков, различные водоросли и используют их в пищу. На шельфе ведут разработку россыпей металлов, у берегов полуострова Калифорния добывают нефть. Некоторые страны опресняют морскую воду и используют ее. Через Тихий океан проходят важные морские пути, протяженность этих трасс очень велика. Хорошо развито судоходство, главным образом вдоль побережья материков.