Упростите выражение: а)37+m+56 б)n-45-37 в)49-24-r г)35-t-18
Математика
Упростите выражение: а)37+m+56 б)n-45-37 в)49-24-r г)35-t-18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)93+m b)n-8 c)25-r d)17-t
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