Помогите !!! Составьте таблицу истинности 1)А+Не(В)*С

Информатика
Помогите !!! Составьте таблицу истинности 1)А+Не(В)*С
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А       В         С       не В        не В*C        А+не В*C 0        0         0         1               0                  0 0        0         1         1               1                  1 0        1         0         0               0                  0 0        1         1         0               0                  0 1        0         0         1               0                  1 1        0         1         1               1                  1 1        1         0         0               0                  1 1        1         1         0               0                  1
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