Помогите !!! Составьте таблицу истинности 1)А+Не(В)*С

Гость: Гость:

А В С не В не В*C А+не В*C 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1