Помогите !!! Составьте таблицу истинности 1)А+Не(В)*С
Информатика
Помогите !!! Составьте таблицу истинности 1)А+Не(В)*С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А В С не В не В*C А+не В*C 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
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