Дизельный двигатель 35 квт имееи кпд 40% . Кокое ко-во топлива ( Керосина) расходует з?? час ? Сколько тепла рассеевается при его работе в окружающую среду за это время ?
Физика
Дизельный двигатель 35 квт имееи кпд 40% . Кокое ко-во топлива ( Керосина) расходует з?? час ? Сколько тепла рассеевается при его работе в окружающую среду за это время ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано N=35 кВт n=0.4 q=43 МДж/кг t=3600 c m-? ΔQ-? (потери)0.4Q=Nt N*t=35*3600=126 000 кДЖ=126 МДж 4(mq)=126 mq=31.5 m=31.5/q m=31.5/43=0.73 кг=730 г
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