Дизельный двигатель 35 квт имееи кпд 40% . Кокое ко-во топлива ( Керосина) расходует з?? час ? Сколько тепла рассеевается при его работе в окружающую среду за это время ?

Физика

Дизельный двигатель 35 квт имееи кпд 40% . Кокое ко-во топлива ( Керосина) расходует з?? час ? Сколько тепла рассеевается при его работе в окружающую среду за это время ?

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