Пожалуйста помогите написать сочинение на тему Кто такие дети? СРОЧНО

Гость: Гость:

Дети-это мы!!!!Без нас мир никто!!!!Мы-счастье,радость,горе,любовь!!!!!Мы делаем наш мир лучше,ярче!!!!Больше всего нашу Родину любям мы тоесть- дети!!!!!!Потому что мы в детстве мы рисовали очень много рисунков про Родину,семью,про нашего президента.Мир становится ярче когда дети улыбаются.Особенно в детстве я помню как я игралась с папой.Я помню как нам было очень весело!!!Это был самый лучший момент!!!Особенно когда смотришь на свои старые детские фотографии.Как я смотрю мультики,турецкие сериалы с мамой,разные фильмы с папой.В детстве мне нравилось смотреть ужасные фильмы с папой.Мне-это было очень интересно.Я даже не устаю слышать,как мне часами говорит всё моё детство!!!Это так весело.Мне очень нравится праздник"День-защиты детей".Мне этот день нравится,потому что нам дарят подарки!!И мы улыбаемся,а наши родители так на нас смотрят!!!!!Рады были не только мы,но и родители!!!Потому что когда мы получали подарки они были рады видеть наше счастливое лицо!!!!!И нам тоже нравиться получать подарки,улучшать эмоции!!!Я думаю мы настоящие патриоты Родины.Потому что Родина любит нас,а мы Родину!!!!Вот кто такие дети!!!!!!!