На какие вопросы можно дать такие ответы? .............?Изменяемая часть слова. .............?Для образование форм слова и для связи слов в предложении. ............?Часть слова без окончания.

Русский язык
На какие вопросы можно дать такие ответы? .............?Изменяемая часть слова. .............?Для образование форм слова и для связи слов в предложении. ............?Часть слова без окончания.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Что такое окончание ? 2. - 3. Что такое основа ?
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