На какие вопросы можно дать такие ответы? .............?Изменяемая часть слова. .............?Для образование форм слова и для связи слов в предложении. ............?Часть слова без окончания.

Русский язык

На какие вопросы можно дать такие ответы? .............?Изменяемая часть слова. .............?Для образование форм слова и для связи слов в предложении. ............?Часть слова без окончания.

Автор: Гость