Какое строение и функции имеет белки клетки?
Биология
Какое строение и функции имеет белки клетки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большинство белков имеют вид спирали в результате образования водородных связей между —CO- и —NH- группами разных аминокислотных остатков полипептидной цепи. Водородные связи малопрочные, но в комплексе они обеспечивают довольно прочную структуру. Эта спираль — вторичная структура белка. Функции белков в организме: структурная, рецепрорная, регуляторная, ферменты, сигнальная, моторная.
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