Найдите словосочетания Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье,свернувши??ь в узел и глядя в море. Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. И крикнул Сокол с тоской и бол...

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Найдите словосочетания Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье,свернувши??ь в узел и глядя в море. Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы. Молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минуту синим, холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись и пугали людей. Но не было на лицах их благородства и нельзя было ему ждать пощады от них. Это был трудный путь, и люди, утомлённые им, пали духом.

Автор: Гость