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72: (5х + 19 - 36 )=9
Математика
72: (5х + 19 - 36 )=9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+19-36=72÷9 5х+19-36=8 5х+19=8+36 5х+19=44 5х=44-19 5х=25 х=25÷5 х=5
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