В бутылку вмещается 500г воды. Какая масса серной кислоты уместится в этой же бутыл??е?

Физика
В бутылку вмещается 500г воды. Какая масса серной кислоты уместится в этой же бутыл??е?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,8356 г/см³, следовательно, 720 грамм займет объем 392.24 куб. см, а вместимость бутылки равна 500 куб. см. Отсюда вывод - вмещается!! ! В бутылку с таким объемов вместится 918гр
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