В бутылку вмещается 500г воды. Какая масса серной кислоты уместится в этой же бутыл??е?
Физика
В бутылку вмещается 500г воды. Какая масса серной кислоты уместится в этой же бутыл??е?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,8356 г/см³, следовательно, 720 грамм займет объем 392.24 куб. см, а вместимость бутылки равна 500 куб. см. Отсюда вывод - вмещается!! ! В бутылку с таким объемов вместится 918гр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Мэри рассказывает о своей сестре. Выберите подходящее слово в скобках и подчеркните его. (0) My name (is/are) Mary Brown. (1) I am (from/in) ...