Какие подробности строения живых организмов позволяют рассмотреть самые современные микроскопы. Надо хотя бы 6 больших предложений. Помогите пожалуйста, очень надо!

Биология
Какие подробности строения живых организмов позволяют рассмотреть самые современные микроскопы. Надо хотя бы 6 больших предложений. Помогите пожалуйста, очень надо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клетки в клетках можно рассмотреть расположение ядра,лизосомы,митохондрия,аппарат гольджи и центриоль .(ЖИВОТНЫЕ КЛЕТКИ). вакуоль,хлоропласт,эндоплазматическая сеть с рибосомами (расительные клетки)
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