Какие подробности строения живых организмов позволяют рассмотреть самые современные микроскопы. Надо хотя бы 6 больших предложений. Помогите пожалуйста, очень надо!

Биология

Какие подробности строения живых организмов позволяют рассмотреть самые современные микроскопы. Надо хотя бы 6 больших предложений. Помогите пожалуйста, очень надо!

Автор: Гость