Что произойдет если человек полностью вырубет все леса на земле заменив их полями и пастбещями?
Другие предметы
Что произойдет если человек полностью вырубет все леса на земле заменив их полями и пастбещями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произойдет полное разрушение устоявшейся экосистемы, будут разорваны привычные пищевые цепочки, что приведет к неконтролируемому росту одних видов и неизбежному угасанию других. Так же скорее всего изменятся климатические условия и качество почвы в отдельных местах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
Английский язык
How I study I usually study _______, in Maths i work _____ . in Biology ____,in Literature ____ , in Russian ____ , in English ____ . My be...
Русский язык