Что произойдет если человек полностью вырубет все леса на земле заменив их полями и пастбещями?

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Произойдет полное разрушение устоявшейся экосистемы, будут разорваны привычные пищевые цепочки, что приведет к неконтролируемому росту одних видов и неизбежному угасанию других. Так же скорее всего изменятся климатические условия и качество почвы в отдельных местах.