Примеры островов в северной америки срочно

География
Примеры островов в северной америки срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гренландия, Банкс,Виктория,Девон.
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