Стальной шар летит со скоростью 40 м/с и ударяет о преграду. На сколько нагревается шар при ударе?

Физика
Стальной шар летит со скоростью 40 м/с и ударяет о преграду. На сколько нагревается шар при ударе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V=40 м/с с=460 ДЖ/кгград Δt-? Вся кинетическая энергия идет на нагревание Q=mV²/2   mcΔt=mv²/2    Δt=V²/2c   Δt=1600/460*2=1.73 C
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