Стальной шар летит со скоростью 40 м/с и ударяет о преграду. На сколько нагревается шар при ударе?

Физика

Стальной шар летит со скоростью 40 м/с и ударяет о преграду. На сколько нагревается шар при ударе?

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