Организуйте массив из 20 вещественных чисел. отсортируйте его по возрастанию найд??те размах последовательности

Информатика
Организуйте массив из 20 вещественных чисел. отсортируйте его по возрастанию найд??те размах последовательности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A = []   for i in range(20):       new_element = int(input())       a.append(new_element) a.sort() b = list(reversed(a)) print(a[len(a)-1] - b[len(b)-1]) Если нужно выводить сам массив ,то нужно добавить: print(a)
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