Организуйте массив из 20 вещественных чисел. отсортируйте его по возрастанию найд??те размах последовательности
Информатика
Организуйте массив из 20 вещественных чисел. отсортируйте его по возрастанию найд??те размах последовательности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A = [] for i in range(20): new_element = int(input()) a.append(new_element) a.sort() b = list(reversed(a)) print(a[len(a)-1] - b[len(b)-1]) Если нужно выводить сам массив ,то нужно добавить: print(a)
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