Помогите!!! Очень срочно!!! Реформы в США в 20- 21 веках!

Гость: Гость:

Укрепление политического, экономического, военного лидерства в мире стало ведущей идеей политики США во второй половине XX — начале XXI в. Этому способствовало, с одной стороны, ключевое положение США в ООН (в составе 5 государств — членов Совета Безопасности), а с другой — активное участие в создании НАТО, сети других военно-политических блоков. В стране была проведена реорганизация военной отрасли. В 1947 г. были подчинены единому управлению все военные ведомства, для руководства ими вводился пост министра обороны, создавался Совет национальной безопасности при президенте. Тогда же начало свою деятельность Центральное разведывательное управление (ЦРУ). В условиях начавшейся «холодной войны» концепции «позиции силы» и «сдерживания» государств «восточного блока» дополнились планами «передового базирования» — американского военного присутствия в разных странах и регионах мира. Была развернута сеть военных баз и объектов США в Европе (в государствах — участниках НАТО), на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана, в Латинской Америке и зоне Карибского бассейна, на Ближнем Востоке и т. д. К 80-м гг. XX в. США имели почти 1600 военных баз и объектов на территории 34 государств, где находились свыше 500 тыс. американских военнослужащих. В начале XXI в. американские военные базы появились даже в бывшей советской Средней Азии, Афганистане, Ираке. В послевоенные годы США получили широкие возможности для утверждения экономического лидерства в индустриальном мире.