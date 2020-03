Перепишити эти фразы използуя краткие формы глагола to be 1) Sally is washing the plates 2)Mr. Green beginning his work 3)The dog swimming 4)We dance a new dance 5) The pupils are writing a test

Английский язык

