Из данных ниже слов Выберите те которые могут быть связаны по смыслу со словами буква и звук Составьте словосочетания запишите их обозначьте в словосочетаниях главные и зависимые слова 1 записать ,приписать,произнести,прочитать...
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Из данных ниже слов Выберите те которые могут быть связаны по смыслу со словами буква и звук Составьте словосочетания запишите их обозначьте в словосочетаниях главные и зависимые слова 1 записать ,приписать,произнести,прочитать,увидеть,услышать.2большой,высокий,дребезжащий заглавный,мелодичный,низкий,приятный,прописной,рукописный,печатный,строчной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приписать букву, произнести звук, прочитать букву, увидеть букву, услышать звук. Большая буква, высокий звук, дребезжащий звук, заглавная буква, мелодичный звук, низкий звук, приятный звук, прописная буква, рукописная буква, печатная буква, строчная буква
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