Из данных ниже слов Выберите те которые могут быть связаны по смыслу со словами буква и звук Составьте словосочетания запишите их обозначьте в словосочетаниях главные и зависимые слова 1 записать ,приписать,произнести,прочитать...

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Из данных ниже слов Выберите те которые могут быть связаны по смыслу со словами буква и звук Составьте словосочетания запишите их обозначьте в словосочетаниях главные и зависимые слова 1 записать ,приписать,произнести,прочитать,увидеть,услышать.2большой,высокий,дребезжащий заглавный,мелодичный,низкий,приятный,прописной,рукописный,печатный,строчной.

Автор: Гость