Синтаксический разбор предложения Кольчуга-моя сестра даю 40 Б

Русский язык
Синтаксический разбор предложения Кольчуга-моя сестра даю 40 Б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простое, невоскл, нераспр, повест, двусост, неосл. Кольчуга (подлеж) моя сетра (сказуемое)
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