Синтаксический разбор предложения Кольчуга-моя сестра даю 40 Б
Русский язык
Синтаксический разбор предложения Кольчуга-моя сестра даю 40 Б
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Простое, невоскл, нераспр, повест, двусост, неосл. Кольчуга (подлеж) моя сетра (сказуемое)
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