Найдите пожалуйста подлежащее и сказуемое в этой в этом предложении. (В былинах рассказывается о русских богатырях.)
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Найдите пожалуйста подлежащее и сказуемое в этой в этом предложении. (В былинах рассказывается о русских богатырях.)
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Гость:
Тут только сказуемое рассказывается, а подлежащего нет
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