2 чему равна 1/5ч см? чему равна 1/10ч см ?
Литература
2 чему равна 1/5ч см? чему равна 1/10ч см ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5ч см= 2мм 1/10ч см = 1мм
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