На какие вопросы отвечают глаголы в начальной форме?

Русский язык
На какие вопросы отвечают глаголы в начальной форме?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы в неопределенной форме отвечают на вопросы "что делать?" и "что сделать?".
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