Мұрын - фонетический разбор слова
Қазақ тiлi
Мұрын - фонетический разбор слова
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Мурын м- твёрд, согл, зв. у - гл, безуд. р- согл., твёрд., зв. ы- гл., ударн. н- согл., тв., зв.
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