Какие термины используются при описании политической сферы общества
Обществознание
Какие термины используются при описании политической сферы общества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если еще нужен ответ, то вот- власть, политическая власть,государство, функции государства,законодательная власть, судебная власть, исполнительная власть,форма правления,политический режим, демократия,местное самоуправление, политическое участие, избиратель, избирательная система, избирательное право, политическая партия, референдум, избирательные системы,гражданское общество,правовое государство.
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