Решите пожалуйста номер 4 столбиком.
Математика
Решите пожалуйста номер 4 столбиком.
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Гость:
Ну ,как-то так ) надеюсь помогла )
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