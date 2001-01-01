ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Небольшое сообщение об Астафьеве.
Литература
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Небольшое сообщение об Астафьеве.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родился Виктор 1 мая 1924 года в небольшом селе Овсянка Енисейской губернии (ныне – Красноярский край).Еще когда Виктор был ребенком, его отца арестовали, а мать умерла во время одной из поездок к мужу. Детство Виктор Астафьев провел с бабушкой и дедом. ОПосле того, как отец Виктора вышел из тюрьмы и еще раз женился, семья переехала в город Игарка Красноярского края. Когда отец попал в больницу, а новая семья отвернулась от Виктора, он оказался в буквальном смысле на улице. Проскитавшись два месяца, был направлен в детский дом. Об этом времени у писателя осталось много светлых воспоминаний, которые позже он описал в автобиографии.Впервые рассказ Астафьева был напечатан в 1951 году («Гражданский человек»). В том же году Виктор стал работать в газете «Чусовский рабочий», это место не покидал 4 года.Умер писатель в Красноярске 29 ноября 2001 года и был похоронен в родном селе Овсянка.
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