Охарактеризуйте основные функции морали и укажите ценности, которые формируют профессиональную мораль фармацевта.
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Охарактеризуйте основные функции морали и укажите ценности, которые формируют профессиональную мораль фармацевта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основными моральными факторами трудовой деятельности являются: а) отношение к тем, на кого направлена трудовая деятельность (или к обществу в целом) ; б) отношение к другим участникам трудовой деятельности; в) отношение к продукту (к результату) труда. Главные черты профессиональной морали – нормативность и конкретность, гуманизм. Основные принципы:главная обязанность фармацевта – заботиться о благополучии каждого пациента; фармацевт одинаково предан каждому пациенту; фармацевт уважает право личности на свободу выбора вида лечения; фармацевт уважает и гарантирует право личности на конфиденциальность; фармацевт сотрудничает с коллегами и другими профессионалами и уважает их профессиональные качества и систему ценностей; фармацевт в профессиональных отношениях ведет себя открыто и честно; фармацевт служит потребностям человека, общественности и общества; фармацевт поддерживает необходимый уровень профессиональных знаний и навыков и развивает их; фармацевт обеспечивает беспрерывность обслуживания в случае возникновения трудовых споров, закрытия аптеки или конфликта с личными моральными убеждениями.
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