3. Заполните массив элементами арифметической прогрессии. Её первый элемент, разн??сть и количество элементов нужно ввести с клавиатуры в питоне!!!

Информатика

3. Заполните массив элементами арифметической прогрессии. Её первый элемент, разн??сть и количество элементов нужно ввести с клавиатуры в питоне!!!

Автор: Гость