3. Заполните массив элементами арифметической прогрессии. Её первый элемент, разн??сть и количество элементов нужно ввести с клавиатуры в питоне!!!

Информатика
3. Заполните массив элементами арифметической прогрессии. Её первый элемент, разн??сть и количество элементов нужно ввести с клавиатуры в питоне!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n = int(input('Input n ')) a = [0]*n a[0] = int(input('Input a[0] ')) d = int(input('Input d ')) print(a[0],end=' ') for i in range(1,n):     a[i]= a[i-1]+d     print(a[i],end=' ') Тестовое решение: Input n 10 Input a[0] 5 Input d 3 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32
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