235*13+(366-147)*130-19125:25*24

Математика
235*13+(366-147)*130-19125:25*24
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
235*13+(366-147)*130-19125:25*24=242140
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