Пожалуйста развернутый ответ, с объяснениями. Чему равна масса железа, полученного при взаимодействии 0,5 моль оксида железа(III) с водородом, согласно уравнению реакции Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O?

Химия
Пожалуйста развернутый ответ, с объяснениями. Чему равна масса железа, полученного при взаимодействии 0,5 моль оксида железа(III) с водородом, согласно уравнению реакции Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим моли , составляем пропорцию, 0,5 в уравнении реакции над оксидом  железа (3), под оксидом железа (3) коэффициент 1, потом над железом пишем х , под железом коэффициент 2      в результате получаем пропорцию. х=0,5*2=1 моль, находим массу железа -умножаем моли на молярную его массу=1*56=56г
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