СОСТАВИТЬ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ СО СЛОВАМИ МОЖНО,НУЖНО,НАДО,НЕОБХОДИМО,НЕЛЬЗЯ,НЕВОЗМОЖНО,НЕ НАДО

Гость: Гость:

Запишите только те предложения,в которых выделены слова категории состояния. От слов каких частей речи их нужно отличать? 1. Ах, няня, няня, я тоскую,мне тошно,милая моя. 2.Татьяна... волнение света ненавидит,ей душно здесь. 3.Мне грустно и легко,печаль моя светла. 4.Расстаться казалось нам трудно, но встретиться было б трудней. 5.Чу, за белой, дымной тучей глухо прокатился гром. 6.Утро такое милое, ясное, но мне немножко грустно. 7.Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. 8.Как жаль тебя! Но об одном подумать так обидно ,что вот за мглою и дождем тебя не станет видно. 9.Тихо в озере струится отблеск кровель золотых. 10.Теперь душистей лес, пышнее тень ночная. 11.Горько мне за нас обоих было, и сказать мне правду было жаль.ПОПРОСИ БОЛЬШЕ ОБЪЯСНЕНИЙ СЛЕДИТЬ ОТМЕТИТЬ НАРУШЕНИЕ!