Синтаксический разбор предложений: Ночные совы - птицы особого полёта. Совы - пт??цы осторожные. Помогите пожалуста срочно!!

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Синтаксический разбор предложений: Ночные совы - птицы особого полёта. Совы - пт??цы осторожные. Помогите пожалуста срочно!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Розповiдне, неокличне, просте, односкладне, поширене, повне.
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