Составьте 2 предложения с точкой, 2 предложения с вопросительным, 2 предложения с в??склицательным знаком
Русский язык
Составьте 2 предложения с точкой, 2 предложения с вопросительным, 2 предложения с в??склицательным знаком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы идём гулять. Я читаю книгу. Почему ты не идёшь за мной? Где лежит книга? Не забывайте, будьте добры! Свет наш, солнышко!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтаксический разбор предложений: Ночные совы - птицы особого полёта. Совы - пт??цы осторожные. Помогите пожалуста срочно!!
Математика
Помогите решить задачу радиус земного экватора 6400 километров экватор примерно в 3 раза длиннее своего диаметра вычислить длину экватора