Составьте 2 предложения с точкой, 2 предложения с вопросительным, 2 предложения с в??склицательным знаком

Русский язык
Составьте 2 предложения с точкой, 2 предложения с вопросительным, 2 предложения с в??склицательным знаком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы идём гулять. Я читаю книгу. Почему ты не идёшь за мной? Где лежит книга? Не забывайте, будьте добры! Свет наш, солнышко!
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