Х в 6 степени=(19х-90)в 3 степени напишите как решать это , пожалуйста :с
Математика
Х в 6 степени=(19х-90)в 3 степени напишите как решать это , пожалуйста :с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну как я думаю тут все просто, надо все загнать под корень и получится просто квадратное уравнение. x1=10 x2=9
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