Определите длину волны фотона в вакууме с энергией 1.25 эВ (1эВ = 1,6 х 10^-19 Дж)
Физика
Определите длину волны фотона в вакууме с энергией 1.25 эВ (1эВ = 1,6 х 10^-19 Дж)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Е =hν, знаем, что ν = 1/T, тогда T = λ/c => ν = c/λ E = hc/λ => λ = hc/E λ = (6,62 * 10^ -34 * 3*10^8 м)/ (1,25 *1,6 *10^ -19 Дж) = 9,93 * 10^-7 м =99,3 мкм Ответ: 99,3 мкм
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