X²-(x+3)(x-3)=3x решите уравнение
Алгебра
X²-(x+3)(x-3)=3x решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Xˇ2-(x+3)(x-3)=3x xˇ2 - (xˇ2-9) = 3x xˇ2-xˇ2 +9 =3x 3x=9 x=3
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