Как изменится положение центра тяжести мяча, когда держащий его в руках футболист положит мяч на землю?Заранее Спасибо!
Физика
Как изменится положение центра тяжести мяча, когда держащий его в руках футболист положит мяч на землю?Заранее Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как по мне, то никак. Мяч круглый и центр тяжести ровно в центре внутри. Его как притягивало к Земле, так и будет притягивать.
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