С какой скоростью должен ехать автомобиль, что бы пройти 26км за 2/5 часа
Математика
С какой скоростью должен ехать автомобиль, что бы пройти 26км за 2/5 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26÷2,5=10,4(км/ч) Ответ:10,4 км/ч должна быть скорость
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Как изменится положение центра тяжести мяча, когда держащий его в руках футболист положит мяч на землю?Заранее Спасибо!
Информатика
3. Заполните массив элементами арифметической прогрессии. Её первый элемент, разн??сть и количество элементов нужно ввести с клавиатуры в питоне!!!
Математика