Одна из названных зерновых культур по происхождению не связанна с Азией. Это...

География
Одна из названных зерновых культур по происхождению не связанна с Азией. Это...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего это кукуруза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С какой скоростью должен ехать автомобиль, что бы пройти 26км за 2/5 часа
Ответить
Физика
Как изменится положение центра тяжести мяча, когда держащий его в руках футболист положит мяч на землю?Заранее Спасибо!
Ответить
Информатика
3. Заполните массив элементами арифметической прогрессии. Её первый элемент, разн??сть и количество элементов нужно ввести с клавиатуры в питоне!!!
Ответить
Физика
Определите длину волны фотона в вакууме с энергией 1.25 эВ (1эВ = 1,6 х 10^-19 Дж)
Ответить
Математика
Помогите! Заранее спасибо! Задание 2.
Ответить