Одна из названных зерновых культур по происхождению не связанна с Азией. Это...
География
Одна из названных зерновых культур по происхождению не связанна с Азией. Это...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего это кукуруза
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