Морфологический разбор слова "тех"
Русский язык
Морфологический разбор слова "тех"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тех 1) местоимение, кого? 2) н.ф.-тот, указательное местоимение, И.п., мн.число. 3) определение
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