1.1.1.1Какая из разновидностей рекламы наиболее эффективна на твой взгляд,если бы тебе нужно было выбрать рекламу для нового продукта,какой вариант рекламы ты бы выбрал?Свой ответ обоснуйте. 2.2.2.2. Подумайте,какой товар наиб...
Обществознание
1.1.1.1Какая из разновидностей рекламы наиболее эффективна на твой взгляд,если бы тебе нужно было выбрать рекламу для нового продукта,какой вариант рекламы ты бы выбрал?Свой ответ обоснуйте. 2.2.2.2. Подумайте,какой товар наиболее необходим учащемуся 7 класса.Придумай рекламу этому важному товару.Не забудь,что реклама-это не только изображение,но и слоган,то есть рекламный лозунг,девиз содержащий сжатую,легко воспринимаемую,эффектную формулировку рекламной идеи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Телевизионная реклама. Прежде всего из-за охвата огромной аудитории - рекламный ролик может посмотреть одновременно несколько десятков миллионов человек. Рюкзак для школьных учебников и письменных принадлежностей. "Наш рюкзак очень легкий и комфортный, но самое главное его достоинства - сочетание низкой цены и одновременно высокого качества!"
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