Фонетический разбор слова девятьсот

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Фонетический разбор слова девятьсот
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове «девятьсо́т»: слогов—3 (де-вя-тьсот), букв—9, звуков—7:д→[д']:согласный, парный звонкий, парный мягкий е→[и]:гласный в→[в']:согласный, парный звонкий, сонорный, парный мягкий я→[и]:гласный т→[ц:]:согласный, непарный глухой, непарный твёрдый ь→— с→— о→[о]:гласный т→[т]:согласный, парный глухой, парный твёрдый

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