Какие территории индии и индонезии были захвачены европейскими государствами по карте с середины 17 века до конца 18 века
История
Какие территории индии и индонезии были захвачены европейскими государствами по карте с середины 17 века до конца 18 века
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ослаблением империи Великих Моголов воспользовались купцы голландской, английской и французской Ост-Индских компаний. Еще в XVII веке, прибегая к разным способам (используя уговоры, денежные посулы, обещания), они создавали свои фактории на индийском побережье. В итоге все берега Индии были охвачены цепочкой европейских поселений и торговых складов. Уже в XVIII веке компании стали возводить вокруг них крепости и заселять их солдатами.
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