Какие три животные умеют плавать имеют две ноги, длинный хвост, прыгают, имеют бол??шие глаза и лазают

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Какие три животные умеют плавать имеют две ноги, длинный хвост, прыгают, имеют бол??шие глаза и лазают

Автор: Гость