Какие три животные умеют плавать имеют две ноги, длинный хвост, прыгают, имеют бол??шие глаза и лазают
Английский язык
Какие три животные умеют плавать имеют две ноги, длинный хвост, прыгают, имеют бол??шие глаза и лазают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
They are a cat, a dog and a monkey
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычеслите 55×66; НОД (55,66); НОК (55,66) Проверьте, верно ли равенство 55×66=НОД (55,66)×НОК (55,56)
Английский язык
Choose the correct item. pen is this? what,where is that man? who,when,what is that animal? is playing in the gaeden? are these keys? i...
Литература
По произведению А.С. Грин "Алые паруса" 1.Какой вы представляете себе приморскую д??ревню Каперну (Опишите дома, улицы, трактир, лавку) 2.Опиши...
Русский язык